Путин назвал грабежом попытки изъятия российских активов в ЕС

Выдать кредит Киеву при помощи российских замороженных средств – это сильный удар по бюджетам всех стран Евросоюза. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Прямой линии.

По словам российского лидера, принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, для Брюсселя непросто – это является подрывом доверия к еврозоне. Путин отметил, что у ряда стран уже возникают подозрения о сохранности активов в Европе.

"Конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия. И те, у которых есть свободные ресурсы, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны - и вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения, но, если это произойдет, вы знаете, стоит только начать. А потом ведь это можно делать и тиражировать под разным предлогом", - отметил Путин.