Путин рассказал о ветеранах СВО на госслужбе: "Им не страшно передать страну"

Ветеранам спецоперации, желающим служить государству и народу в мирной жизни, нужно помогать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года" в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

У главы государства поинтересовались ходом реализации программы "Время героев", помогающей построить карьеру на госслужбе участникам СВО. Путин предложил вспомнить участников Великой Отечественной войны, которые добились выдающихся результатов в мирной жизни, многие стали блестящими специалистами, к ним относились с огромным уважением.

В качестве примеров Владимир Путин привел своего университетского преподавателя и артиста Юрия Никулина.

Российский лидер похвалил бойцов специальной военной операции, у которых "потенциал очень хороший, большой". Тем, кто хотят пойти на госслужбу и имеют потенциал к этому, государство должно помочь, ведь эти люди уже доказали готовность бороться за интересы Родины, не жалея себя. В их руки не страшно передавать страну.

При этом Владимир Путин признал, что сначала при обдумывании программы "Время героев" сомнения были, потому что одно дело — воевать, а другое — руководить большими коллективами, целыми отраслями и регионами. По словам президента, "ясно, что где-то трудности какие-то возникают", однако практика показала, что в целом программа "Время героев" работает успешно.