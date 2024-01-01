Путин попросил прощения за нерасторопность с поддержкой бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил прощения у вдовы участника специальной военной операции за проволочки в оказании мер поддержки. Тему помощи бойцам СВО и их семьям обсудили в передаче "Итоги года" в пятницу, 19 декабря.

Ведущие напомнили слова главы государства о том, что поддержка военных и их родных — это не мода, а дань государства его защитникам. При подготовке нынешних "Итогов года" количество обращений от бойцов и членов их семей по таким вопросам оказалось значительно меньше, чем в 2024 году. Во многих случаях "Народный фронт", Минобороны, фонд "Защитники Отечества" и волонтеры помогают уладить проблемы за считаные дни.

Однако обратившаяся к президенту вдова бойца СВО рассказала, что ее супруг погиб еще в январе 2024 года, а она и двое маленьких детей до сих пор не получают полагающуюся по закону пенсию по потере кормильца, нет и удостоверения членов семьи погибшего.

Владимир Путин в ответ попросил прощения за нерасторопность с поддержкой. Он рассказал, что в недавнем разговоре с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой обсуждал затруднения, возникающие при взаимодействии Минобороны с социальными службами, тему излишней бюрократии: "Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягиваются принятия решений и так далее".

Российский лидер заверил, что возьмет под дополнительный контроль "всё, что в этой сфере происходит", а также призвал помогать семьям бойцов спецоперации "быстрее, расторопнее, с тем, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей".