Путин обратился к россиянам из-за мошенников: "Сразу кладите трубку!"

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии ответил на вопрос журналистки телеканала "Мир" о телефонных мошенниках. По словам российского лидера, число таких преступлений сокращается, однако само мошенничество при этом никуда не делось.

В связи с этим Путин обратился к россиянам, попросив граждан быть бдительными. Ведь мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты.

"Поэтому, как только с вами, кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно. Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же. Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее на портале "Госуслуги" появилась функция "доверенный контакт", которая позволяет дополнительно защитить учетную запись при смене пароля или восстановлении доступа.

Россияне часто становятся жертвами телефонных мошенников. Одной из пострадавших даже стала Лариса Долина. Певица под влиянием мошенников продала свою квартиру в центре Москвы и лишилась личных сбережений. Долина попыталась аннулировать сделку, но Верховный суд встал на сторону покупательницы квартиры народной артистки — Полины Лурье. В результате Лариса Долина лишилась и денег, и квартиры.