Путин объяснил, что объединяет народы России

Страна сплачивается, когда сталкивается с серьезными испытаниями. Об этом напомнил в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

Задавая главе государства вопрос о предстоящем Годе единства народов России, журналист из Якутии отметил, что россияне на спецоперации сражаются плечом к плечу, независимо от национальности и вероисповедания.

Владимир Путин подтвердил, что такие различия отходят на второй план в условиях специальной военной операции: "Так и есть на самом деле, какая разница людям, когда они под пулями там сидят". Президент также напомнил расхожее высказывание: "Если Господь есть (я-то в этом не сомневаюсь!), он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви".

Российский лидер подчеркнул, что у всех народов нашего многонационального государства общие ценности: "Вот что главное, вот что нас объединяет — общие ценности традиционные".