Путин объяснил, почему государству нельзя регулировать цены на продукты

Регулирование государством цен обычных товаров на рынке – сложная история. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

Глава государства обратил внимание на один из вопросов, которые выводят в студии на большой экран. У президента спросили, когда цены на рыбу в России будут регулироваться государственными органами.

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в условиях рыночной экономики отдавать цены на продовольствие под контроль государства "очень опасно, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар".

Вместе с тем российский лидер сказал, что в некоторых сферах регулирование цен необходимо — например, это касается жизненно важных фармацевтических препаратов: "Там есть планка, выше которой подниматься нельзя".

Что касается рыбы, Владимир Путин напомнил, что ее на столе граждан России не хватает: "Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся". Однако действовать, по мнению президента, нужно не через регулирование цен, а иначе: улучшить логистику и добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны.

Также необходимо улучшить транспортные возможности и создать условия для продолжения строительства рыболовных судов, подчеркнул Владимир Путин.