Центробанк во время "Прямой линии" Путина изменил ключевую ставку

Центральный банк России в пятницу днем снизил ключевую ставку. Решение было оглашено во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Согласно решению регулятора, ключевая ставка снизилась с 16,5% до 16%.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Решение Центробанка было ожидаемым. Такой прогноз ранее давали аналитики.