Путин высказался о поддержке семей с детьми: "Конечно, этого недостаточно"

Власти России продолжат совершенствовать систему поддержки граждан, прежде всего — семей с детьми. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

Глава государства ответил на вопросы граждан, связанные с уровнем инфляции и подорожанием продуктов. Один из таких вопросов поступил от многодетного отца — он посетовал, что зарплаты в 50 тысяч рублей не хватает для обеспечения семьи.

Владимир Путин отметил, что ощущаемая инфляция зависит от продовольственной корзины, которой пользуется конкретный человек. Например, куриные яйца в России подешевели "чуть ли не на 16%", а "если в этой продовольственной корзине — преимущественно из белковой продукции, мясо, курица, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается".

Властям необходимо внимательно наблюдать за каждой группой населения, причем "всё должно выстраиваться вокруг семьи". В частности, дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января 2026 года. Из уплаченных 13% НДФЛ семьям, где доход меньше полутора прожиточного минимума на человека, вернут 7%.

Владимир Путин отметил: "Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно. Но что делать? Мы будем дальше совершенствовать эту систему поддержки семьи".

В частности, глава государства призвал сделать так, чтобы при повышении трудовых доходов семьи государство ни в коем случае не снижало меры поддержки.