Путин ответил на вопрос про комету 3I/ATLAS: "Это наше секретное оружие"

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии ответил на вопрос журналистки из Тюмени про комету 3I/ATLAS, которую в СМИ назвали "инопланетным кораблем".

Путин пошутил, что "это секретная информация, это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае".

"А если по-серьёзному, то это комета. Наши учёные знают о том, что там происходит. Причём, это комета из другой галактики. Поэтому она ведёт себя не так, как кометы нашего галактического происхождения", - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS максимально сблизилась с Землей. Космическому путешественнику - более 7,5 миллиарда лет.