Путин объяснил, почему цены на булочки в столовой растут, а зарплаты — нет

Неожиданная тема возникла во время "Прямой линии" Владимира Путина — речь зашла о булочках.

Сначала вопрос задал пекарь из Подмосковья. В эфире показали фото мужчины на фоне его пекарни "Машенька". Президент поинтересовался, почему заведение назвали таким "ласковым словом", и поинтересовался, вкусные ли булочки там делают. Получив положительный ответ, Путин попросил прислать ему, чтобы попробовать.

Следом ведущие зачитали вопрос ребенка из Ростовской области. Мальчик спросил, почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплаты его родителей нет? Президент дал подробные разъяснения.

"Я уже говорил, когда люди видят какие-то средние показатели, усреднённые цифры, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни. Например, мы говорим, что инфляция снизится, это значит, что цены снизятся, но продовольственная инфляция, она может быть больше, она и является больше", - сказал Путин, добавив, что ее размер зависит от продовольственной корзины, которой пользуется человек.