Россия готова к переговорам и к завершению конфликта на Украине мирными средствами.

Мяч целиком на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Американский лидер Дональд Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта.

"Как неоднократно говорил, он (Трамп – прим. ред. ) делает, на мой взгляд, абсолютно искренне. На встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента", - подчеркнул глава государства.

Москва не отвергает решение конфликта и не считает себя ответственной за гибель людей на Украине, так как не она начала эту войну, добавил Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC.