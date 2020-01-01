Собянин: Хирургический корпус ГКБ №67 открыт после реконструкции

Этот светлый и просторный операционный блок - сердце нового хирургического корпуса. Его мозг - распределительный пост. Хирургический профиль в больнице имени Ворохобова почти 70 лет остается передовым направлением. Клиника уже прошла несколько этапов модернизации. Многие отделения в кроткий срок стали настоящими медцентрами - серьезную роль в этом сыграла комплексная реконструкции зданий по современным стандартам.

"Уделяем большое внимание модернизации одного из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы. За последние годы отремонтировали и переоснастили Спинальный нейрохирургический центр, построили суперсовременный Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий и новый перинатальный центр. Сегодня обновленный хирургический корпус уже начал принимать первых пациентов", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отделения хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реанимации, операционный блок и диагностические кабинеты - все они позволяют врачам организовать плановую и экстренную медицинскую помощь на уровне флагманских центров. А благодаря высокотехнологичному оборудованию мирового уровня здесь можно проводить самые сложные операции.

"Наш центр - это уникальные операционные, по совокупности технологий не имеющие аналогов в мире. То есть мы чувствуем очень мощную поддержку и правительства, и департамента здравоохранения. Для нас это новые возможности дальше развиваться и приносить пользу нашим пациентам и городу", - сказал Дмитрий Дзукаев, руководитель спинального нейрохирургического центра.

По блокам пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния. Для удобства врачей ориентиры - специальная разметка. Красный цвет - экстренная помощь, желтый - диагностика, зеленый - минимальное вмешательство. Как и во всей больнице, в обновлённом корпусе внедрили принцип "цифровой клиники" – медицинская документация теперь будет вестись в электронном виде. Это обеспечит круглосуточный онлайн-доступ всех специалистов к данным пациентов.

"Открытие нового хирургического комплекса в составе нашей больницы - это часть комплексной программы строительства и реновации объектов здравоохранения Москвы. Буквально сегодня принято решение о том, что через несколько лет будет построен новый многофункциональный комплекс площадью 55 тысяч квадратов. Жители Северо-Западного и Западного округов Москвы получат абсолютно новую больницу в нашем лице", - рассказал Алексей Сердюченко, директор ГКБ №67 имени Ворохобова.

С 2020 года в Москве построено 21 здание и реконструированы 80 корпусов стационаров. Все для того, чтобы лучшая медицина была в шаговой доступности для пациентов.