Путин высказался о сотрудничестве России и НАТО: "Нас там не ждут"

В свое время заходила речь о членстве СССР, а затем и России в НАТО, однако мы поняли, что "нас там не ждут". Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года", отвечая на вопрос сербского журналиста об отношениях Москвы с Североатлантическим альянсом.

Как подчеркнул российский лидер, наша страна в отношениях с западными партнерами не требует ничего, что не было бы оговорено раньше. Однако "нас обманули", обещая не расширять НАТО на восток, — реальное продвижение военной инфраструктуры альянса к нашим границам вызывало прежде и вызывает сейчас нашу законную озабоченность.

В этих условиях новая система безопасности в Европе является очень актуальной. Путин напомнил, что "в свое время, еще до развала Советского Союза, были умные люди в Европе", которые предлагали формировать такую систему не через расширение НАТО, с участием России, чтобы "никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия".

Россия по-прежнему хочет "добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе", хотя это непростая задача, подчеркнул глава государства.