"Других оправданий этому нет": Путина попросили продлить пособие на детей до 3 лет

Президента России Владимира Путина попросили продлить выплаты по уходу за ребенком до 3 лет. В настоящий момент пособия выплачиваются только до 1,5 лет.

Глава государства признался, что проблема только в бюджетных ограничениях. Наше правительство должно проработать этот вопрос.

"Надо прямо и по-честному сказать, вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в стране есть Единое пособие, которое платится с момента беременности до 17 лет.

Путин предложил продлить время работы детсадов до восьми вечера, чтобы у матерей была возможность полноценно выйти на работу. Но для этого потребуется увеличивать число воспитателей, находить дополнительные ставки.