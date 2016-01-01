Путин назвал самое важное в отношениях России и Китая

Российско-китайские отношения продолжают развиваться последовательно и являются существенным фактором стабильности для всего мира. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

Представитель агентства Xinhua напомнил, что в 2026 году исполнится 30 лет с момента установления между Китаем и Россией отношений партнерства и стратегического взаимодействия, а также 25 лет — с момента подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

Самым важным в развитии отношений Москвы и Пекина является "практика нашей реальной совместной работы, причем по всем направлениям". Взаимный товарооборот, по разным подсчетам, составляет около 240-250 миллиардов долларов. При этом "в страновом измерении сотрудничества с Китаем Россия находится на первом месте среди европейских стран".

Развиваются отношения России и КНР также в области высокотехнологичного производства, в науке, образовании, гуманитарных связях, исследованиях космического пространства.

Что касается развития партнерства в военной области, Россия и Китай регулярно проводят совместные учения и патрулирование стратегической авиации, напомнил Владимир Путин.