Путин объяснил, как решить проблему с рождаемостью: "Это должно стать модным"

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос журналистки радиостанции "Говорит Москва" о демографии: многие россияне опасаются заводить детей и больше заинтересованы в построении карьеры.

По словам российского лидера, в вопросах демографии многое связано с материальным положением. Карьерный рост, несомненно, важен, однако необходимо сделать модным счастье материнства и отцовства, добавил Путин.

"Сначала молодые люди, прежде всего, женщина, хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере, а там уже в 30 лет появляется первый ребёнок только. На второго уже и сил не хватает, и так далее. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства", - заявил Путин.

Глава государства призвал доносить до всех понимание счастья в отцовстве и материнстве.

"Разворачивайте всё то, о чём вы говорите, пишете, показываете. Таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и детство, очень важна материальная составляющая, это важно. Но ещё важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья", - добавил Путин.