Путин рассказал, что ждет иноагентов и западные СМИ в России

Закон об иностранных агентах, который постоянно подвергается критике, — не российское изобретение. Об этом напомнил в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

В ответ на вопрос британского журналиста о том, будет ли в России, "как сейчас, караться законом любое публичное несогласие с официальной линией", российский лидер подчеркнул, что в нашей стране нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов. Законодательство требует лишь одного — заявить о занятиях политической деятельностью и источниках финансирования. При этом предусмотрена возможность выведения из реестра иноагентов.

В то же время в Соединенных Штатах, где аналогичный закон приняли еще в 1930-е годы, предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании за рубежа, указал Путин.

Что касается перспектив дальнейшей работы западных средств массовой информации в России, включая британскую BBC, все зависит от их поведения. Президент России подчеркнул: "Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток".