Британский журналист из BBC в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" спросил российского президента, планирует ли он проведение новых военных операций.

"Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы. Так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток", - сказал глава государства.

Он добавил, что европейские элиты создают из России образ врага, пугают своих граждан мнимой российской угрозой, решая свои внутренние проблемы, хотя Россия не собирается нападать на Европу.

По словам Путина, европейские лидеры пренебрегают вопросами российской безопасности. Именно поэтому Москва оказалась вынуждена обеспечивать безопасность страны военным путем.