Путин неожиданно высказался про генсека НАТО: "Умный, но что он несет?!"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — человек "умный, системный и эффективный". Такую оценку дал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в передаче "Итоги года".

Как отметил российский лидер, он лично знаком с Рютте, который прежде возглавлял кабмин Нидерландов. Владимир Путин положительно оценил качества политика, однако высказал недоумение в связи с его воинственной антироссийской риторикой.

Президент России раскритиковал призывы генсека НАТО готовиться к войне с Россией: "Ну, читать ты умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано? <…> Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели".

Владимир Путин напомнил, что Соединенные Штаты как создатель и "главный спонсор" НАТО не считают Россию угрозой, а генсек альянса "нацеливает" на войну. Глава государства поставил под вопрос профессионализм Рютте в качестве генерального секретаря блока и некоторых других политиков: "Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров".