Путин: Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей

Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в российских городах с низким уровнем строительства. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Томской области.

По словам Путина, семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей.

"Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже в этом случае, даже где разрешено приобретать жильё со вторичного рынка, всё равно ещё есть целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей", - отметил Путин.

По словам главы государства, вопросов в ипотечной сфере остается много, правительство будет работать.