В семью Самойловой пришла беда: Мими умерла на руках у Джигана

В октябре прошлого года Джиган и Оксана Самойлова завели необычного питомца. В доме блогерши и рэпера поселилась козочка Мими.

Семья была в восторге от нового животного. Оксана наряжала Мими в брендовые свитера и каждый день выставляла на своей странице в соцсети отчет о том, как козочке живется с людьми. Однако весной Мими пропала. Поклонники пары спрашивали, что случилось с малышкой, но ни Самойлова, ни Джиган не говорили на эту тему. Лишь однажды Оксана бросила, мол, Мими уехала на ферму.

Однако в новой серии реалити "Быть Джиганом и Оксаной" блогер призналась, что в их семью пришла беда — коза умерла. Мими не стало еще в апреле. За животным недосмотрели: козочка объелась свежей травы, у нее произошло вздутие рубца. Самойлова вызвала ветеринара, но пока врач ехал, Мими скончалась.

"Врач просто очень долго ехал, потому что коза — это не собака. Там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И она просто за два часа умерла у Дениса на руках", — рассказала Оксана.

Джиган подтвердил слова жены. "В 5 утра она умирает у меня на руках. Это было очень тяжело — все плакали", — произнес рэпер.

Самойлова призналась, что обманывала публику, потому не могла смириться с утратой. Ей было слишком больно произнести вслух, что любимой козочки больше нет. "Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Не могу. Это была не просто коза. Она была как человек", — отметила Оксана.

Между тем супруги завели новую козу. Питомца решили назвать Мими 2.0.