Путин попросил не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков

Мораторий на штрафы в отношении застройщиков, которые не сдают жилье вовремя, будет отменен.

Он завершится в этом году, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Президент напомнил, что мораторий ввели 18 марта 2024 года как мера поддержки застройщика. Затем его продлили до 31 декабря 2025 года.

"Мораторий действует на штраф до конца года. Полагаю - достаточно. Попрошу правительство... мораториев этих не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя... Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать", - сказал Путин.

В стране назрела необходимость наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку семей.