Зеленский предложил Польше защиту от дронов

Украина может защитить Польшу от дронов. Также Киев предлагает Варшаве сотрудничество в морской безопасности. Это предложил президенту Польши Каролю Навроцкому украинский лидер Владимир Зеленский.

На пресс-конференции с Навроцким Зеленский также заявил, что Украина приветствует участие польских компаний в восстановлении украинской инфраструктуры. Кроме того, украинский лидер заявил Навроцкому, что Киев рассчитывает на уважение украинской исторической памяти в Варшаве, пишут украинские СМИ.

Встреча лидеров Украины и Польши прошла в Варшаве. Ранее Навроцкий резко критиковал Зеленского, обвиняя его в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. Украинский лидер в долгу не оставался.