Путина позвали на свадьбу после предложения в прямом эфире

Президента России Владимира Путина пригласили на бракосочетание после того, как 23-летний участник передачи "Итоги года" в прямом эфире сделал предложение руки и сердца своей невесте, сорвав аплодисменты.

Как рассказал молодой человек, он — из семьи священника, встречается со своей девушкой уже восемь лет, хочет создать семью и мечтает о детях. Жених отметил, что поскольку предложение он сделал на телеэфире с главой государства, Владимира Путина будут рады видеть на свадьбе.

Президент отметил, что лучше не откладывать рождение ребенка, поскольку это часть нашей жизни, а деторождение — это "божественная миссия человека".

Владимир Путин признал, что материальных проблем у молодых пар немало, однако "лучше не откладывать решение таких фундаментальных вопросов, как создание семьи и заведение ребенка".