Путин пригрозил крупномасштабным конфликтом при блокаде Калининградской области

Любые попытки блокады Калининградской области приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

По словам президента, подобные угрозы выведут конфликт на другой уровень и расширят его вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта.

"Все должны отдавать себе в этом отчёт", - сказал Путин, добавив, что угрозы будут уничтожаться.

Отвечая на вопрос о возможном ответе России на удары Украины по гражданской инфраструктуре, президент заметил, что такое происходит регулярно.

"Наши войска регулярно отвечают, нанося ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Но всё, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда", - заверил Владимир Путин.