Путин: Москвой мы гордимся, у Сергея Собянина многое получается

Владимир Путин, отвечая на вопросы в прямом эфире 19 декабря, заявил, что гордится Москвой, а у мэра столицы Сергей Собянина многое получается.

"Огромный комплекс. 12 миллионов человек фактически сейчас проживает, плюс 3 миллиона человек, постоянно находящихся в городе. 15 почти миллионов человек находятся в Москве ежедневно", - сказал глава государства.

Как отметил президент, московские власти успешно решают в том числе вопросы транспорта, хотя транспортный поток в городе, особенно в центре, довольно сильный.