Путин: Россия добилась цифрового суверенитета

Конкуренция всегда нужна и полезна. На это указал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года".

У главы государства поинтересовались перспективами нового национального мессенджера MAX при наличии конкуренции со стороны зарубежных сервисов такого рода. Владимир Путин назвал проблемой иностранных мессенджеров то, что "политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения".

Через российский мессенджер граждане могут получать ряд госуслуг, которые невозможно было предоставлять в иностранных сервисах по соображениям безопасности, рассказал президент.

Как подчеркнул Владимир Путин, сейчас уже можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета и стала одним из трех государств в мире с таким статусом наряду с Соединенными Штатами и Китаем.