Ракетный комплекс "Орешник" невозможно уничтожить. Это хорошо известно главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так как ракета была применена в отношении Украины. Украинский лидер напомнил после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, что предупреждал об этом европейских и американских партнеров.

По словам Зеленского, Киев указывал многим европейским странам дистанцию, на которой действует "Орешник". В том числе, он утверждает, что предупреждал об этом Польшу и Германию.

Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с 17 декабря новый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике. Белорусский лидер подчеркнул, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Беларуси, Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания, передает РИА Новости.