Путин рассказал, о чем чаще всего жалеют люди перед смертью

Люди перед смертью чаще всего сетуют на то, что недостаточно внимания уделяли своим детям. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года".

Как пояснил российский лидер, на эту тему он "с батюшкой одним разговаривал". Священник в ответ на вопрос Владимира Путина, о чем чаще всего говорят люди, уходя из жизни, рассказал: "Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям".

Президент отметил, что это касается всего – воспитания, передачи каких-то ценностных ориентиров. В связи с этим Владимир Путин призвал взрослых уделять больше внимания детям.

До того глава государства отмечал, что на встрече с многодетными семьями одна из мам рассказала: "Как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали, как мы без тебя до сих пор жили". Как подчеркнул Владимир Путин, важно донести до людей, что это "такая оценка состояния души, отношения к детям и понимание своего собственного счастья в материнстве и в отцовстве".