Путин предупредил об опасности, связанной с ИИ и нейросетями

Владимир Путин заявил, подводя итоги года в прямом эфире, что многие задачи сегодня можно решать с помощью искусственного интеллекта, однако в связи с этим возникает опасность того, что дети не будут сами думать, искать решения, а достаточно окажется просто "нажать кнопку" и получить нужный ответ.

"Это сложная задача, она все будет усложняться. Организации образовательного процесса должны выстраивать образовательный процесс так, чтобы все-таки основные вещи решались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, решались самим человеком прямо на месте. Чтобы была необходимость включать мозги, работать, думать", - сказал президент.

По словам главы государства, развитие современных технологий не должно привести к тому, что часть населения будет думающая, а другая пойдет по простому пути и станет просто "нажимать правильные кнопки".