Состояние 76-летней Аллы Пугачевой ухудшилось: "Чувствует себя потерянно"

Алла Пугачева уже три года ведет кочевой образ жизни. Певица покинула свой замок в деревне Грязь и никак не может обрести новый дом. То она жила в Израиле, то в Латвии, сейчас пока находится на Кипре, но присматривает дом в Болгарии.

Поговаривают, что Примадонна тоскует не только по своему замку, но и по вниманию публики. Поэтому Алла Борисовна и стала выпускать новые композиции. В песнях Пугачева теперь подводит итоги жизни и рассуждает на злободневные темы. Общий тон новых треков тосклив.

Психолог Валентин Денисов-Мельников уверен, что за границей эмоциональное состояние певицы сильно ухудшилось. Пугачева не просто так стала подводить итоги своей жизни, передает "Абзац".

"С определенного возраста люди все больше задумываются о подведении итогов. Лет с 60 примерно. Для нее сейчас это самая ходовая тематика. Осмыслить что-то, сделать выводы, попытаться что-то изменить. Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", — объяснил специалист.

Отметим, что накануне стало известно о возвращении Примадонны к концертной деятельности. Алла Борисовна готова выступить на новогоднем корпоративе на Кипре. За 30-минутный концерт Пугачева просит 18 миллионов рублей.