Путин продиктовал письмо потомкам для капсулы времени: "Мы жили не напрасно!"

Каждый человек задумывается о будущем своих детей и внуков, о будущем страны. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года".

У главы государства поинтересовались, что он положил бы в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал нашу эру для школьников будущих поколений, которые через сотни лет будут изучать современную нам Россию.

В ответ Владимир Путин продиктовал текст письма — обращения к грядущим поколениям россиян: "Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

Если в ваших руках сейчас наше послание, значит, и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно! И у нас многое получилось.

Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. Чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами!"