Путин ответил на вопросы в прямом эфире. Главные темы

В Гостином дворе завершилась традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Президент в прямом эфире отвечал на вопросы россиян и журналистов 4 часа 28 минут.

Вопросы касались самых разных тем: от социальной политики до спецоперации и отношений с Западом. Задать вопрос мог каждый. Число обращений превысило три миллиона. Без внимания не останется ни одно из них.

