Путин рассказал, как нарушает российское законодательство

Президент России Владимир Путин подтвердил во время прямого телеэфира передачи "Итоги года", что работает в напряженном графике.

В числе вопросов, поступивших главе государства через мессенджер MAX, был и вопрос об условиях труда. Владимир Путин признался, что и раньше достаточно поздно заканчивал работу, а "сейчас всё позднее и позднее".

Однако называть конкретные временные рамки президент отказался: "Не буду говорить, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства. И это неправильно".

Российский лидер подчеркнул, что нужно вовремя ложиться спать и быть в форме: "И вот я всех призываю именно к этому — к такому режиму жизни и работы".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что "рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный", а что касается времени завершения работы — "тут нет никакого фиксированного часа", Владимир Путин работает с утра до ночи.