ВСУ признали неблагоприятную остановку для украинской армии в Донбассе

Неблагоприятная обстановка сложилась для Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Об этом написал в Telegram командир признанного террористической организацией и запрещенного в России батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

Боевик утверждает, что российские войска планируют выйти к селам Закотное и Кривая Лука, расположенным на западе от Северска. ВС России планируют занять господствующие высоты в этих районах.

О важности освобождения Северска ранее говорил президент России. Владимир Путин рассказал про главный укрепрайон ВСУ в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что Северск — важный населенный пункт, после взятия которого откроется выход к Славянску – ключевой точке для обороны ВСУ.