Путин сделал неожиданное заявление о выборах на Украине

Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования в случае выборов там. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал Путин.

В то же время, продолжил президент, Москва вправе потребовать от Украины организации выборов и для проживающих на территории России украинцев. Путин напомнил, что в нашей стране живут, по разным данным, от 5 до 10 миллионов украинцев, которые имеют право голоса.

"Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно", - подытожил Путин.