Ставшая затворницей после смерти сына Людмила Хитяева: "У меня было два страшных падения"

Людмила Хитяева два года назад потеряла единственного сына. Наследник звезды советского кино умер в 69 лет от сердечной недостаточности.

Актриса не смогла смириться с утратой. Она закрылась от мира. Людмила Ивановна фактически стала затворницей, даже с внуками артистка не желает видеться, потому что разочаровалась в них. Лишь изредка Хитяева отвечает на звонки журналистов.

Так, 95-летняя звезда фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" рассказала, что здоровье ее подводит. Актриса с возрастом стала страдать от метеозависимости.

"Я много лет назад повредила спину, ходила в корсете. Иногда эта боль возвращается. При этом головных болей у меня не бывает, в отличие от многих молодых. И это несмотря на падение. У меня было два страшных падения", — поделилась артистка с "Абзацем".

Людмила Хитяева была одной из самых востребованных актрис Советского Союза. Самые известные фильмы с ее участием — "Тихий Дон", "Стряпуха", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Русское поле".