ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии Путина

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Как сообщил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков, целью ударов ВСУ стали четыре муниципалитета, пострадал мирный житель.

В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины передали бригаде скорой помощи.

После сброса взрывного устройства с беспилотника в хуторе Шаховка повреждена кровля социального объекта. В селе Ясные Зори Белгородского округа поврежден частный дом — выбиты окна, повреждены фасад и забор.