Путин рассказал, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом

Владимир Путин, отвечая на вопросы в прямом эфире 19 декабря, заявил, что Россия уже защищает и продолжит защищать соотечественников за рубежом.

"Но нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников. А значит, делать это нужно аккуратно. Желательно - не агрессивными способами", - отметил президент.

Кроме того, будет продолжаться работа по подготовке специалистов по информационному противоборству в военной сфере, это часть совершенствования Вооруженных сил.

"По поводу работы с отечественниками в целом. Эта работа ведется, и мы безусловно будем ее продолжать. Нужно вводить много современных инструментов. Чтобы меры доходили до потребителя", - добавил российский лидер.