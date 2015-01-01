Названа фатальная ошибка Долиной в судах с Лурье: пренебрегала одним важным требованием

Нино Цитлидзе за купленную за девять миллионов двушку в Москве судится уже более трех лет. Схема известная. Продавец якобы находилась под воздействием мошенников. Получила за квартиру деньги и перевела их злоумышленникам. А когда поняла, что натворила, пошла в суд с требованием квартиру вернуть.

Первый суд Нино Цитлидзе выиграла. Апелляцию проиграла. И вот новое рассмотрение. Суд вновь встал на сторону обманутого. Нет, не покупателя. Продавца.

"Я сделала полный, исчерпывающий пакет документов. Продавец совершила все юридически значимые действия. И в итоге какой результат мы получаем сегодня? Сделка признана полностью недействительной", - жалуется Нино.

Решение по делу квартиры было вынесено буквально за несколько часов до начала слушанья в Верховном суде дела "Лурье - Долина". Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок. Право собственности на жилое помещение остается за покупателем. Это решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Полина Лурье как покупатель получает квартиру. Лариса Долина как продавец должна жилплощадь покинуть. И это решение вступает в силу незамедлительно.

"Что, я не могу поплакать? Я что, специально плачу? Спасибо всем людям, которые нас поддерживали. Журналистам. Это долго было, это нервно. Мы верили в то, что неправильные решения были вынесены. Верили в победу. В том числе благодаря гражданам, которые нас поддерживали", - говорит адвокат Лурье Светлана Свириденко.

За делом Лурье - Долиной, можно сказать без преувеличения, следила вся страна. А когда было опубликовано определение, из-за наплыва одномоментно двух миллионов посетителей сайт Верховного суда рухнул.

Сама Полина Лурье на суде прятала свое лицо. Просто не хочет человек быть публичным. И чтобы на улице узнавали. Единственное желание - жить спокойно в своей квартире. Ну а Долина и вовсе не пришла. По имеющейся информации - принимала участие в записи новогоднего представления, где всюду ходила с телохранителем, который оберегал певицу от внимания журналистов.

Общественное мнение было однозначным - несправедливо все это, когда добросовестный покупатель приобрел квартиру, а потом по решению судов жилплощадь у него отобрали. И деньги никто не вернул, потому что, согласно материалам уже уголовного дела, Лариса Долина все 112 миллионов отдала мошенникам. И вообще квартиру продавала, находясь под их воздействием.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня спланированы и совершены очень изощренные мошеннические действия. На мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины", - жаловалась Долина.

Гражданское общество буквально взбунтовалось против народной артистки России. Да, обманутых мошенниками пенсионеров безусловно жаль. Но по обычной, человеческой логике прав покупатель. Он-то ни виноват в том, что продавца кто-то там обманул или ввел в заблуждение.

Мария и Денис Штерн из Тулы - молодожены. Хотят детей. Купили в ипотеку квартиру в хрущевке. А потом продавец подала в суд о признании сделки недействительной, так как она якобы находилась под влиянием мошенников. Теперь семья Штерн все сбережения, которые откладывали на будущего ребенка, потратили на адвокатов.

Людмила Каткова с мужем из Волгограда купили квартиру в Москве для дочки, которая переезжала в столицу на учебу. Купили у 89-летнего пенсионера.

"Он выглядит прекрасно. За три года до этого он перестал работать. То есть до 86 лет он работал главным металлургом на самолето-строительном заводе, в конструкторском бюро. Это все он нам рассказывал, когда мы смотрели квартиру", - вспоминает Людмила.

Проверили и квартиру, и продавца. Ничего не вызывало сомнений. А потом - по известной схеме: деньги дедушка якобы отдал мошенникам. И теперь при поддержки дочери и нанятых юристов судится с покупателями.

Согласно данным департамента статистики при Верховном суде России, в 2023 году поступило на рассмотрение чуть более четырех тысяч дел о признании сделок с недвижимостью недействительными. Если говорить про вторичный рынок – то это всего два процента от общего числа. Конечно, немного. Вот только за каждым таким делом может стоять личная трагедия участников сделки. Например, таких, как сейчас, когда в информационное поле попали десятки историй о том, как покупатель оставался без квартиры и денег. Но зато с ипотекой на миллионы.

Российские суды, рассматривая "дела скам-бабок", создали юридическую коллизию. Юристы продавцов апеллировали к 178 и 179 статьям Гражданского кодекса, согласно которым, сделка под влиянием обмана может быть признана недействительной. А суды их слушали и, получается, игнорировали другие положения тех же статей, в которых говорилось, что сделка не может быть расторгнута, если покупатель действовал с обычной осмотрительностью и не знал, что продавца обманывают. На этот счет еще в 2015 году было даже вынесено постановление Верховного суда. Теперь понадобилось еще одно. Верховный суд четко написал, что даже если продавец находился под существенным заблуждением, то недопустимо не учитывать действия покупателя, который в большинстве своем является добросовестным.

Вот что еще важно в решении по делу о квартире Ларисы Долиной: Верховный суд России, под началом нового руководителя Игоря Краснова очень оперативно принял материалы на рассмотрение. Учел общественный резонанс и, несмотря на требования юристов Долиной, закрывать заседание не стал и даже разрешил вести прямую трансляцию в интернете. Ее посмотрело в разы больше людей, чем ходят на концерты народной артистки.

Стало ясно, что наше гражданское общество способно сопереживать даже человеку, который может купить квартиру за 112 миллионов. А только потому, что с ним поступили нечестно. Главная проигравшая - безусловно, народная артистка, любовь народа к которой явно подугасла. Поступает информация об отмене ряда концертов на фоне скандала с квартирой.

Ну а Нино Цитлидзе, как и сотни других покупателей, после жирной точки, поставленной Верховным судом, надеется, что и в ее деле будет кардинальный поворот.