Впереди еще три года при Трампе. Будет весело, но не всем

Умеет Дональд Трамп интриговать. Пока американская боевая авиация кружила у берегов Венесуэлы, журналист Такер Карлсон предупреждал: в вечернем обращении Трамп объявит-таки войну Каракасу. Ведь сам глава Белого дома еще утром проговорился – дело не в борьбе с наркокартелями, а в венесуэльской нефти. Доступа к которой, якобы незаконно, лишились американские компании. И вот страна и мир прильнули к экранам. А там - ни слова про Венесуэлу, Украину или Россию: "Добрый вечер, Америка. 11 месяцев назад я унаследовал беспорядок, и я его исправляю".

18 минут 21 секунда. Если коротко – в стране все прекрасно, а будет еще лучше. Проблемы, конечно, есть. Но это – наследство, доставшееся Трампу от Байдена.

"При демократах границы США были открыты, к нам хлынули мигранты, в том числе преступники. Мужчины играли в женский спорт. Совершались худшие сделки в истории. За последние месяцы в США не попал ни один нелегальный иммигрант", - продолжал Трамп.

Более того, впервые за полвека наблюдается отток мигрантов. Причем это именно нелегалы и лица с криминальным прошлым. Улицы крупных городов, вопреки воли губернаторов, мэров, а главное - местных демократов, теперь патрулирует национальная гвардия.

И пока одна часть страны аплодирует стоя, 54% опрошенных американцев уверены – Трамп превышает свои президентские полномочия. И в этом весь Трамп второго срока, констатируют эксперты. Представить себе, что так на претензии отвечал бы любой другой американский президент, невозможно. Трамп принимает в подарок самолет от Катара и слиток золота от Швейцарии. Торгует кепками через официальный сайт. И все это лишь яркие штрихи к его политическому портрету. Куда важнее то, что нынешний хозяин Белого дома действительно пытается сделать Америку снова великой.

"Трамп, конечно, ломает логику предыдущих администраций. Это было зафиксировано в стратегии национальной безопасности. Ключевым в этом являются и отношения с Россией, и отношения с Европой. Европа теперь является не главным американским союзником, а, более того, она воспринимается как некая конкурирующая сила", - говори Константин Блохин, лектор Российского о ществ "Знание".

Интенсивность боев на Ближнем Востоке действительно снизилась. Но судьба сектора Газа, включая политическое устройство, до сих пор непонятны. Под вопросом и статус "Дороги Трампа" - Зангезурского коридора на Кавказе. Кого и с кем там помирил американский президент, он, кажется, и сам запутался.

Конго и Руанда свой конфликт окончательно урегулировали только на бумаге, торжественно подписанной в Белом доме. Между двумя ядерными державами Индией и Пакистаном не произошло даже этого. В мае они в очередной раз обменялись ударами. Непонятно, чем бы это все закончилось, если бы не миротворческие усилия Вашингтона. Или нет?

"Индийского премьера рассердили слова Трампа. Он заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило их отношения", - утверждают СМИ.

Тем более, что новая война разворачивается прямо у Трампа под носом – внутри его собственной администрации. Говорят, что вице-президент Вэнс – сторонник конспирологических теорий, а к Трампу переметнулся сугубо по политическим соображениям. Как, кстати, и госсекретарь Рубио.

Трамп же говорит, что к главе своей администрации претензий не имеет. Но как бы не пытались чиновники Белого дома делать вид, что все в порядке, цифры говорят сами за себя. Рейтинг одобрения деятельности Трампа приближается к минимальным значениям за все его пребывание у власти – 39%. И дело не только в громких скандалах, а в экономике

В качестве рождественского подарка, а, по сути, мер соцподдержки, все военнослужащие США, а их почти полтора миллиона, получат выплату - 1776 долларов. Это – год основания страны, которая в 2026-м отметит свое 250-летие.

"Трамп себя позиционирует как друг американского военно-промышленного комплекса. Что хорошо для американской армии - хорошо и для Трампа", - продолжает Блохин.

Отсюда такое внимание почестям. Появится в США своя триумфальная арка. Проведут грандиозный военный парад, "как России и Китае". Ну и отпразднуют, наконец, с размахом День Победы

Чего ждать от предшественников, действительно. Обамы - "раскольника, который руководил антироссийской мистификаций", Клинтона - "человека, чья жена с треском проиграла выборы". И Байдена - "худшего в истории президента", вместо фото которого в галерее – изображение устройства для автоматической подписи.

Если почитать таблички, которые по указанию Трампа разместили под портретами бывших американских президентов, можно узнать много всего интересного. Изменилась при Трампе и сама резиденция американских президентов. Теперь там много золота в стиле "дорого-богато". А вскоре появится и гигантский бальный зал. Для строительства которого снесли историческое Восточное крыло Белого дома.

За всем этим шумом как-то незаметно прошла модернизация главного командного пункта – ситуационный комнаты под Белым домом. Так что, может, это не тяга к роскоши, а операция-прикрытие?!

До 20 декабря по распоряжению Трампа должна быть опубликована новая порция файлов Эпштейна. Репутации самого президента, считают эксперты, уже мало что может навредить. Под ударом первая леди. Все слухи американские суды по иску Мелании уже признали клеветой, заставив СМИ удалить любые упоминании о связи начинающей модели с Эпштейном. Зрителям предлагают смотреть другое - куда более статусное кино о ней.