Путин встретился с волонтерами, помогавшими в проведении "прямой линии"

Сразу после общения с журналистами 19 декабря Владимир Путин встретился с волонтерами, которые помогали в проведении прямой линии.

Среди добровольцев - студенты, специалисты, в том числе и те, кто побывал на передовой. Волонтеры работали в колл-центрах, где каждый желающий мог оставить своё обращение.

Самые частые вопросы, как рассказали президенту, касались оформления документов, мер соцподдержки ветеранов СВО. Проблемы возникают у военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны до начала спецоперации.