Игорь Николаев после слухов о разводе вывел молодую жену в свет, но одна деталь смутила народ

Игорь Николаев пропустил день рождения дочери из-за плотного гастрольного графика. Поклонникам мэтра это показалось подозрительным, в Сети стали обсуждать возможный развод композитора с третьей избранницей.

Но, как только у Николаева появился перерыв между концертами, он вышел в свет с молодой красавицей-женой Юлией Проскуряковой. Тем самым супруги показали, что у них все прекрасно.

Николаев и Проскурякова пришли на премьеру фильма "За Палыча! -2". Композитор появился перед журналистами в рокерской куртке-косухе, а его 43-летняя избранница надела розовый пиджак и широкие шелковые брюки, которые заправила в ботики.

Последняя деталь смутила народ. В Сети активно обсуждают выход звездного семейства и почти все комментарии относятся к наряду Юлии. Народ считает, что Проскурякова отстает от модных тенденций и было бы неплохо нанять стилиста.

"Ну и штаники"; "Так уже никто не заправляет"; "Влад литовец сказал, что такие пиджаки вышли из моды"; "Что за шаровары на ней?"; "Молодая женщина, а одевается – ужас", — судачат пользователи Сети.