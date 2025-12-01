США обнаружили дыру в своей системе ПРО

"Дыру" в своей системе противоракетной обороны обнаружили США. Как пишут эксперты издания Breaking Defense, она возникла в результате активного применения систем ПРО Terminal High Altitude Area Defense во время израильско-иранского конфликта.

По данным издания, Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с разрывом между закупками и поставками ракет для THAAD. Вдобавок, перехватчики, приобретенные в 2021 году, не передадут агентству ранее апреля 2027-го.

Аналитики заявили, что сейчас у агентства по ПРО возникла нехватка ста ракет, закупленных в 2021-2024 годах, но еще не поставленных. При этом точное количество ракет для THAAD и других систем ПРО в арсенале США засекречено.