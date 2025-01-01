ЦБ пообещал выход экономики России из перегрева в ближайшее время

НДС и индексация тарифов будут существенно влиять на цены в ближайшие месяцы. Эти эффекты еще предстоит оценить, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Руководитель ЦБ отметила, что отдельные компании уже начали корректировать цены на новый НДС. Однако основной эффект впереди. По прогнозам Набиуллиной, экономика России выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года.

Глава ЦБ добавила, что укрепление рубля, произошедшее в 2025 году, продолжает оказывать дезинфляционное влияние. Однако его влияние не будет столь выраженным, отметила Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, передает РИА Новости.