Марк Богатырев прервал молчание после развода с Арнтгольц: вот что он сказал

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но 11 декабря этого года брак распался.

Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Артисты даже публично опровергли, что их отношения закончились. Но на днях Богатырев все же высказался о браке и намекнул на причины расставания.

Актер честно признался, что у него перед глазами никогда не было примера полноценной семьи. Он просто не знает, как должна выглядеть семья. Воспитала Марка бабушка, а мама жила своей жизнью, отец тоже не особо интересовался им.

"Мама была художником и занималась своей жизнью. Она приходила домой, но это были какие-то короткие встречи. И видел я ее крайне редко. Я задавал себе в детстве вопросы: почему мама уезжает, почему папы нет? И не находил ответов. Когда у тебя нет родителей, а у других есть, отсюда идет ощущение, что, наверное, со мной что-то не так", — рассказал актер в эфире шоу "Откройте, Давид!".

По словам Богатырева, любые отношения могут в одну минуту испортиться, а хорошие семьи — стать плохими. "Жизнь так устроена, к сожалению", — признался артист.

До сих пор Марк не понимает, как это — быть хорошим мужем или отцом. "Пытаюсь этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример", — разоткровенничался Богатырев.