Успешное наступление российской армии в Запорожье вынудило украинскую администрацию региона расширить зону эвакуации местного населения. Как заявил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, эвакуации подлежит население Запорожского и Пологовского районов.

Причиной такого решения противник называет увеличение дальности поражения российских дронов. Но на самом деле, как заявили в российских силовых структурах агентству ТАСС, речь идет скорее о том, что фронт движется все дальше и дальше.

По данным силовиков, на запорожском направлении отмечается стремительное продвижения российских штурмовых подразделений. 19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что группировка войск "Восток" освобождает один населенный пункт за другим в Запорожской области.