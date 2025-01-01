Дочь раскрыла подробности состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной после операции

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в октябре 2025 года. Актрису доставили в кардиологическое отделение московской больницы имени А. К. Ерамишанцева. 87-летней звезде фильма "Вам и не снилось…" потребовалась срочная операция.

Сейчас актриса уже дома. Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала, что врачи "отремонтировали" ее матери артерию. Наследница актрисы отметила, что она бы хотела отправить Лидию Николаевну в санаторий, но та категорически отказывается.

"Конечно, она дома находится. На самом деле у меня в голове постоянно крутятся мысли о санатории, потому что хорошо, когда специалисты постоянно рядом 24 часа в сутки. Но это не мамин случай. Она не собирается ни в какой санаторий и предпочитает быть дома", — рассказала Ольга "Газете.Ру".

По словам Шукшиной, с Лидией Николаевной все в порядке, она чувствует себя удовлетворительно и никаких поводов для беспокойства нет. "По крайней мере, нет никаких ухудшений", — отметила Ольга.