Лавров не исключил контактов Путина с Макроном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает контактов президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но при определенном условии, заявил на пресс-конференции в Каире глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил: Путин не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам. Однако при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия. Российский министр напомнил о резких высказываниях французского лидера, который ранее называл "единственным злодеем" в текущей ситуации Россию и лично Путина.

Лавров ранее заявил, что лидеры Европейского союза - невоспитанные люди. Поскольку они пытаются указывать Китаю и Индии, общаться с Россией или нет. Он подчеркнул, что российская сторона уважительно относится к праву любой страны выбирать себе партнеров, передает РИА Новости.