Минобороны сообщило об испытаниях нового носителя "Калибров"

Способный нести ракеты "Калибр" малый ракетный корабль "Ржев" проекта 22800 "Каракурт" приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.

Новый корабль вышел из достроечной базы предприятия во Владивостоке в Японское море в сопровождении буксиров. По данным пресс-службы, будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общекорабельных систем, а также навигационного комплекса.

МРК "Ржев" - первый в серии малых ракетных кораблей, строящихся на Амурском судостроительном заводе. Проект 22800 "Каракурт" разработан конструкторским бюро "Алмаз". Он представляет собой современное поколение малых ракетных кораблей.